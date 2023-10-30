Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları ünlü sanatçı Feridun Düzağaç konseri ile taçlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bandırma’da gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bandırma Belediyesi tarafından 100. yıla özel düzenlenen son etkinlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, sevilen şarkılarını Bandırmalılar için seslendirdi.

Konsere; Bandırma Garnizon Komutanı Hava Plt. Tuğ General Levent Eğren, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve 20 bin vatandaş katılım sağladı. Konser ilk olarak kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Bandırma Belediyesi ilk kez deniz üzerine kurulan platformda su gösterisi düzenledi. Ardından konser alanına geçildi. Konser öncesinde Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun öncülüğünde andımız okundu.

Tolga Tosun, "Cumhuriyetimizin ışığında daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunda ve kararlılığındayız. Bizler de onun ilkeleri ışığında cumhuriyetin kenti Bandırmamız için modern ve çağdaş projeler üretiyor, şehrimizi ortak akılla hep ileriye taşımak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk devleti, insan hakları sosyal devlet gibi çağdaş devletlerin ilkeleriyle taçlandıracak ve dünyada daha saygın bir konuma gelmesi için hiç durmadan çalışacağız" ifadelerinde bulundu.

Bandırma Belediyesi tarafından 100. yıla özel düzenlenen son etkinlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, sevilen şarkılarını Bandırmalılar için seslendirdi. Son olarak da kutlamalar havai fişek gösterisi ile son buldu.