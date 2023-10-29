Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılında coşkuyla kutlandı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ. General Levent Eğren, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler resmî törende hazır bulundu. Tören ilk olarak Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral General Levent Eğren ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun halkı selamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yılında gerçekleştirilen resmî törenin ardından konuşan Aksakal, "Türk milletinin tarih sahnesinde varoluşunun ve dirilişinin simgesi olan, Cumhuriyetin ilanının 100.yılını sizlerle birlikte kutlamanın ve Cumhuriyet tarihimizde, yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılına başlamanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun. Türkiye’nin vazgeçilmez yönetim bir miras biçimi ve örnek olmasının bir Sultan Alpaslan’ın önderliğinde, Türklerin Anadolu topraklarımı yurt edinmesi ve bu topraklara hükmetmesiyle birlikte; XIII. yüzyılda temelleri atılan Osmanlı Devleti üç kıtada hüküm süren yüz yılların imparatorluğu olarak birçok milleti, farklı etnik ve kültürel yapılar bünyesinde barındırarak yönetmeyi bilmiştir. Bandırma vapuru, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile başlayan milli mücadeledeki ilk adim olup, azim ve kararlılığın simgesidir. Balıkesir ve Bandırma, Kuvâ-yi Milliye hareketinin öncü bölgelerindendir. İstiklal mücadelesinde işgalcilerin sonu, Bandırma Ayyıldız Tepe’den denize dökülerek gelmiştir. Bu şehirler Türk milletinin işgalcilere ve emperyalistlere karşı duruşun ve mücadelenin bayraktarlarıdır. Bu değerli emanetin teminatı bu ülkenin geleceği bizlere bizlerin nesilleridir. Bu kutlu yolculukta milli birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye’nin daha büyük başarılara imza atacağına inancımız tamdır" dedi.

Konuşmanın ardından şiir, halk oyunları, gösteriler ve resmi geçişin ardından tören sona erdi.