Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıldönümü kutlamaları, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda çelenklerin sunumu ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda ki törene, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir Büyükşehir Başkan Vekili AK Parti Belediye Meclis Üyesi Birol Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Yağar, Siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından son buldu.

Resmi törenin ardından Bandırma Barış Manço Kültür Merkezinde, Bandırma’daki tüm okulların katılım sağladığı resim sergisinde 100 eser sergilendi. Protokol, meydandaki resmi törenden sonra sergi açılışına katıldı.