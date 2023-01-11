Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde ikinci defa bağış kampanyası başlatıldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde ikinci defa bağış kampanyası başlatıldı.

Kitap kampanyasını geniş kitlelere ulaştırmak adına Bandırma Liman Alışveriş Merkezi’nde "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" için stant açıldı.

Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulacak Kütüphane için başlatılan kitap bağışı kampanyası çerçevesinde Liman AVM içindeki stand açılışına İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selahattin Akalp, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Zekeriya Sancaktar, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mahir Mavi, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ve Kurum Müdürleri katıldı.

Bağış kampanyasında konuşan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş şu değerlendirmelerde bulundu: Demirdaş “Ceza İnfaz Kurumlarımızın kütüphanelerini zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi maksadıyla, Adalet Bakanlığımız tarafından 2021 yılında ilkini gerçekleştirmiştik. Bu yılda ikincisini başlatmış bulunuyoruz. Önceki kampanyamızdan Türkiye Geneli 256 bin kitap toplanarak ceza infaz kurumlarımızın kütüphanelerine gönderildi. Bu ikinci kampanya vesilesiyle de tüm kamu kurumlarımızın, sivil toplum kurumlarımızın desteklerini bekliyoruz. Bu sayede ceza infaz kurumlarımıza kitaplarımızı kazandırmak suretiyle, kütüphanelerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz”