Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Camii inşaatında meydana gelen hırsızlık olayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kısa sürede aydınlatıldı. Çalınan malzemelerle birlikte yakalanan iki şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Olay, inşaat yetkililerinin bazı malzemelerin eksildiğini fark ederek durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlık olayının M.K. (25) ve SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) M.K. (14) tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler, çaldıkları teleskopik kalıp direkleriyle birlikte yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler eksiksiz şekilde sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen M.K. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.