Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma-Bursa Karayolu üzerinde buğday yüklü tır devrildi. Kaza sonucu tır sürücüsü hafif yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma-Bursa Karayolu üzerinde buğday yüklü tır devrildi. Kaza sonucu tır sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Bursa Karayolu üzerinde seyir etmekte olan 42 EG 130 plakalı tır, başka bir aracın sıkıştırması sonucunda yoldan çıkarak devrildi. Sürücü Serkan A. (40) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yol kenarına dökülen tonlarca buğday, kepçe yardımı ile başka bir araca yüklendi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.