Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bandırma’nın İhsaniye Mahallesi 13010 Sokak’ta bulunan bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri gelirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı öğrenilirken, yangında maddi hasar meydana geldi.