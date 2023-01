Balıkesir’in Bandırma ilçesinde başarılı emniyet mensupları başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Bandırma’da vatandaşların huzuru ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla görev yapan emniyet mensuplarına başarı belgesi ödülleri Bandırma Belediyesi Tunç Başaran Kültür Merkezi’ndekinde takdim edildi.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran “Yeni umutlarla yeni bir yıla başladığımız bu günlerde her zaman olduğu gibi İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, Bandırma halkının güven, huzur ve esenliğinin kararlılıkla teminatı olamaya devam edecektir. Temel hedeflerimiz hiç şüphesiz ki her bir vatandaşımızın mutluluğudur. Çalışma prensibimizi acı duyuyorsan canlı, başkasının acısını duyuyorsan insansın, sözleri ışığında hukuk kuralları içerisinde, insan haklarına saygılı Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalarak oluşturduk. Şunu çok iyi biliyoruz ki, sıkıntı ve stres içerisinde olan kişi hem kendisini hem de çevresini olumsuz etkiler. Bu nedenle sözlerimiz başında söylediğim gibi temel hedefimiz olan her bir insanın mutluluğunu ancak sizleri mutlu ederek ve stresten uzak tutarak ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak başarabiliriz. Daha fazla fedakârca görev yaparak burada ödüllendirilmeye layık görülen tüm arkadaşlarıma, her daim desteğini esirgemeyen değerli eşlerine ve ailelerine şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyor, sağlıklı mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 28 başarılı emniyet mensubuna ve eşlerine İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Balcı, Baş komiser Osman Demirci ve Komiser Hilal Sert, başarı belgelerini takdim etti.