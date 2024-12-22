Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi ve Balıkesir Yeşilay Danışmanlık Merkezi iş birliğinde, bağımlılıkla mücadele ve YEDAM hizmetleri hakkında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Balıkesir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliğinde, bağımlılıkla mücadeleye yönelik önemli bir eğitim düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet modellerinden yararlanan bireylerin katılım sağladığı eğitimde, bağımlılık türleri, mücadele yöntemleri ve YEDAM’ın sunduğu destek hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Yetkililer, toplumun bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesinin ve YEDAM’ın sağladığı hizmetlerin daha geniş kesimlere ulaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Eğitime katılanlar, bağımlılıkla mücadelede farkındalık kazandıran bu etkinlik için memnuniyetlerini dile getirdi. Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, bu tür bilgilendirme programlarının devam edeceğini belirterek, toplumsal dayanışmayı güçlendiren her adımın önem taşıdığını ifade etti.