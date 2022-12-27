Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi’nde 10. Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın bacasında çıkan yangını fark eden vatandaşların olayı bildirmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Balıkesir Büyükşehir Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baca yangını söndürüldü. Apartmanın giriş katında oturan yaşlı teyzenin ocaktaki tüpün bitmesi sebebiyle sobayı yaktığı ve bacanın tıkalı olduğunu bilmemesi üzerine yangının çıktığı tespit edildi. Bina sakinlerine korkulu anlar yaşatan yangın neticesinde 4 katlı evin bacasında küçük çaplı hasar meydana geldi.