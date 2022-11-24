Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 3 kişi yakalandı, 1 kişi ise aranıyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 3 kişi yakalandı, 1 kişi ise aranıyor.

Balıkesir Ticaret Borsası’nda görev dağılımı Balıkesir Ticaret Borsası’nda görev dağılımı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphelilere ait iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 173 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, 30 adet 7,65 mm çaplı tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği kartuşu, 11 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 14.400 adet dolu makaron, 8.800 adet boş makaron, 21 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs hakkında 6136 SKM-2863 SKM-5607 SKM suçlarından haklarında işlemler başlatıldı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.