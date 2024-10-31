Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24-31 Ekim tarihleri arasında asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda UYAP aranma kaydı bulunan 28 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olan 3 kişiye de gerekli tebligatlar yapıldı. Çalışmalar sonucunda ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet 9 mm fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek, 31 adet kartuş, 476,81 gram esrar, 1,77 gram bonzai, 26 adet sentetik ecza hap ve 6136 sayılı Kanun kapsamında kelebek olarak bilinen 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yetkililer, Bandırma’da kamu güvenliğini sağlamak için asayiş çalışmalarının kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.