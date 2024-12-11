Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, ağaçta mahsur kalan ve ayağı kırık olan martı Bandırma İftaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaşam dostlarına yönelik bir kurtarma operasyonuna daha imza attı. Paşabayır Mahallesi’nde bir ağacın tepesinde mahsur kalan ve bacağı kırık olan yaralı bir martı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı martı, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz müdahalesinin ardından tedavi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne teslim edildi. Uzman ekipler, martının sağlığına kavuşması için gereken tüm müdahaleleri başlattı. Tedavi sürecinin ardından martının doğal yaşamına dönmesi için uygun çalışmalar yapılacağı bildirildi.