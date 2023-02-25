Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kaymakamlığı koordinasyonluğunda gerçekleştirilen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yürüttüğü Bandırma Afet Yardım Destek Merkezi faaliyete geçti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kaymakamlığı koordinasyonluğunda gerçekleştirilen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile yürüttüğü Bandırma Afet Yardım Destek Merkezi faaliyete geçti.

Yaşanan deprem felaketinin ardından birçok depremzede Bandırma’ya gelmeye başladı. Bandırma Kaymakamlığına kaydını yaptıran ve kentimizde misafir edilen depremzede sayısı 1721’e ulaştı. Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için afet hizmet grupları oluşturuldu.

Deprem nedeniyle afetzedeler için açılan “Bandırma Afet Yardım Destek Merkezi” faaliyet göstermeye başladı. Depremzedeler için faaliyete geçen sosyal market, afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Depremzede vatandaşların giyim, gıda, temizlik ürünleri ve çocuk bezi gibi birçok ihtiyaçları karşılanacak.

Vakıf, yardımda bulunmak isteyen Sivil Toplum kuruluşları, işverenler ve vatandaşların özellikle giyim konusunda kullanılmamış ürünleri gönderilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Bandırma Afet Yardım Destek Merkezi’nin amacı, İlçemizde misafir gelen depremzede ailelerin giyecek, gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının bedelsiz ve düzenli olarak karşılanması hedeflenmedir. İlk olarak Bandırma Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaatlar yapılıyor ve akabinde de o müracaatlar doğrultusunda ihtiyaçlarını görevli ekipler tarafından karşılanıyor.