Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda 430 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak A.D., T.A. ve B.Ö. isimli şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, vatandaşlardan da bu tür durumları ihbar etmeleri konusunda duyarlı olmalarını istedi. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların Bandırma genelinde sürdürüleceği ifade edildi.