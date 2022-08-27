Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek.

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Bandırma’da, “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek. “Kitap Günleri” etkinliklerinin programı, Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor.

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerde tanınmış yazarların da gelerek kitap imza günleri ve söyleşilere katılmaları bekleniyor.