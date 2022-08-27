Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerde tanınmış yazarların da gelerek kitap imza günleri ve söyleşilere katılmaları bekleniyor.

Bandırma’da, “4. Kitap Günleri” 24 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arası gerçekleşecek. “Kitap Günleri” etkinliklerinin programı, Bandırma Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.