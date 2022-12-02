Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Cumhuriyet Meydanındaki tören ile kutlandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Cumhuriyet Meydanındaki tören ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeline çelenk sunulması ve İstiklal Marşının okunması ardından Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Mücahit Aksakal tarafından günün önemini belirten bir konuşma yaptı.

Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Mücahit Aksakal ’ Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Mücahit Aksakallı “Birleşmiş Millet tarafından alınan bir kararla 1992 yılından itibaren 3 Aralık tarihi “Dünya Engelliler Günü” kabul edilmiştir. Bu şekilde engellilerin sorunları, beklentilerinin dünya kamuoyu ile paylaşılmasına, toplumda farkındalık yaratılması ve çözüm üretmesi gerekenlerin uyarılmasına çalışılmaktadır. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal düzenlemelerle engellilerin yaşamını daha iyi hale getirme, hayata eşit katılımını sağlama yönündeki çabalar bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Engelli hakları yönünden Türkiye’de iki temel hukuksal düzenleme yapılmıştır. 2005 yılında 5378 sayılı Engelli Hakları Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve ardından 2008 yılında Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ulusal mevzuatımızın bir parçası olmuştur. Ancak engelliler sahip olduklarını da yitirmeye, değişen rapor yönetmeliklerle giderek daha fazla ötelenmeye, görünmez hale hatta yaşayamaz hale getirilmeye başlanmıştır. Bu çarpık gidişe son verilmelidir. Engelliler olarak şu acil taleplerimizi kamuoyu ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Sağlık raporları Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre düzenlenmeli, bu şekilde engellilerin çalışma, emeklilik başta olmak üzere haklarından adil şekilde yararlanmalarının önü açılmalıdır" dedi.

Törene Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve birçok vatandaş katılım sağladı. Konuşmacılar engellilerin sıkıntılarını dile getirerek çözüm beklediklerini ifade ettiler.

Daha sonra protokol mensupları, vatandaşlar ve engelli dernek temsilcileri ile üyeleri Bandırma Belediyesi tarafından desteklenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde özel gereksinimli bireyler tarafından hazırlanan Renklerin Melodisi adlı resim sergisi açıldı. Açılışa Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Tolga Tosun katılım gerçekleşti .