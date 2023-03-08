Bandırma Belediyesi evde el emeği ile üreten kadınlara yönelik 2.si düzenlenen "El Emeği Alışveriş Günleri" adı altında etkinlik düzenlendi. Festival 12 gün süreyle ziyaretçilere ve alışverişe açık olacak.

Bandırma Belediyesi evde el emeği ile üreten kadınlara yönelik 2.si düzenlenen "El Emeği Alışveriş Günleri" adı altında etkinlik düzenlendi. Festival 12 gün süreyle ziyaretçilere ve alışverişe açık olacak.

"El Emeği Alışveriş Günleri" adı altında düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırda el emeği ürünlerini sergileyen kadınlar böylece elde ettikleri gelirle ev ekonomilerine katkı yapması hedefleniyor. Festivalin ilk gününde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun standları gezerek üreten kadınlara teşekkür etti hem de 8 Mart emekçi kadınlar günlerini kutlayarak, hayırlı alışverişler diledi. Başkan Av. Tolga Tosun festivalle ilgili olarak, "Bu sene kadın el emeği festivalimizin 2.sini düzenliyoruz. Tabi geçen sene festival havasında gerçekleştirmiştik daha çoşkulu herkesin daha mutlu olduğu bir şekilde yapmıştık. Bugün tabi şimdi üreten kadınlarımız var emekçi kadınlarımız var buda bir gelenek haline gelmeye başladı. 2.sinide yapalım istedik ama tabi biliyorsunuz Türkiye’de çok büyük bir deprem çok büyük bir afet binlerce insan hayatını kaybetti yine devam edelim istedik festivalde günlerine çevirdik. 120 tane kadınımızın şuanda burada standı var el emeği ürettiklerini işte burada 12 gün boyunca sergileyecekler. Hayırlı işler diliyoruz 8 Mart bugün dünya emekçi kadınlar günü sizlerin vasıtasıyla da ben öncelikle Bandırma’daki daha sonra Türkiye’deki tüm üreten emekçi kadınlarımızın Dünya emekçi kadınlar gününü kutluyorum." dedi.