Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı kutlamaları, Bandırma Cumhuriyet Meydanındaki çelenk töreniyle coşkulu bir şekilde başladı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma 6’ncı Anajet Üssü ve Bandırma Garnizon Komutanı olarak Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, Belediye Başkanı Dursun Mirza Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örsoğlu, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar katıldı. Atatürk anıtına sunulan çelenklerin ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile resmi kutlama törenleri sona erdi.