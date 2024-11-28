Bandırma’nın şehir içi ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Bandırma Toplu Taşıma (BTT) tarafından devreye alınan metrobüs hattı, kentin önemli noktalarını birbirine bağlayarak hem hızlı hem de konforlu ulaşım imkânı sunuyor.

Yeni metrobüs hattı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Devlet Hastanesi ve kent merkezini kapsayan güzergâhıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 282 yolcu kapasitesine sahip olan metrobüs, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla toplu taşımada önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

Özellikle yoğun saatlerde trafiği rahatlatmayı amaçlayan sistem, öğrenciler ve şehir sakinleri için günlük ulaşımı daha kolay hale getirecek. Bandırma’nın ulaşım altyapısındaki bu yenilik, vatandaşların hem zamandan tasarruf etmesini hem de daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşamasını hedefliyor.

Toplu taşıma sistemine yapılan bu yatırım, şehrin büyüyen nüfusuna ve artan ulaşım talebine etkili bir çözüm olarak değerlendiriliyor.