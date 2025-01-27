Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay 21 gün ceza ile aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ilçe adli makamları tarafından "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay 21 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, Bandırma’da yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.