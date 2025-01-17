Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karne töreni düzenlendi.

Esnaf ve Sanatkârlar Ortaokulu’nda gerçekleşen törende Kaymakam Aksakal’a, Kaymakam Refiki Coşkun Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kutlu Aslan ve Şube Müdürü Burak Ata da eşlik etti.

Kaymakam Aksakal, ziyareti sırasında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden okulda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için başarılar dileyen Aksakal, tatilin verimli geçmesi için çeşitli tavsiyelerde bulundu. Karnelerini Kaymakam Aksakal’ın elinden alan öğrenciler, büyük bir mutluluk yaşadı.

Aksakal “Öğrencilerimizin başarısı bizleri mutlu ediyor”

Karne töreninde konuşan Kaymakam Aksakal, Bandırma’da 26 bin 866 öğrenci ve 2 bin 265 öğretmenin yoğun bir dönemi geride bıraktığını belirtti. Aksakal, “Öğrencilerimizin başarısı bizleri mutlu ediyor. Ara tatilin hem dinlenme hem de kendini geliştirme açısından verimli geçmesini temenni ediyorum. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize sağlık ve mutluluk dolu bir tatil diliyorum” dedi.

Bandırma’da karne heyecanı, öğrenci ve veliler tarafından coşkuyla karşılanırken, Kaymakam Aksakal’ın sıcak ve samimi sohbeti törene renk kattı.