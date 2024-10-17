Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında "Kasten Öldürme" ve iki adet "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından toplam 24 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 14 adet fişek, basılı bir adet şarjör, kutu içerisinde 49 adet olmak üzere toplam 64 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Konuya ilişkin tahkikat başlatılırken, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, halkın mal ve can güvenliği ile huzur ortamının devamını sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.