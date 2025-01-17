Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, hakkında 15 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, 3 farklı hırsızlık suçundan aranan M.K., saklandığı adreste gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.