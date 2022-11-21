Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti.

Öğlen saatlerinde Meteoroloji Müdürlüğü ve Bandırma Belediyesi’nin uyarılarının ardından etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 1 saat kadar etkili olan yağış sürücüleri ve motokuryeleri zor durumda bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçak altlarına ve apartmanlara sığınırken, yollarda su birikintileri oluştu.