İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), GESTAŞ ve Marmara RoRo şirketleri, 28 Aralık 2024 tarihinde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık 2024 tarihinde Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler iptal edildi. İDO’dan yapılan bilgilendirmede ise, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 12:00 seferi ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki 15:30 seferi iptal edildi.

Marmara RoRo şirketi de, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Yolcuların, iptal edilen seferler için bilet değişiklikleri ve iade işlemleriyle ilgili olarak şirketlerin müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.