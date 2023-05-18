Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Mayıs’ta İstanbul’dan Samsun’a gitmek için yola çıktığı Bandırma Vapuru’nun, 18 Mayıs’ta Sinop’un Gerze açıklarından geçmesi nedeniyle temsili anma programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yakmak için Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan yola çıktığı Samsun seferinde, 18 Mayıs 1919 günü Gerze açıklarında görülmesinin 104. yıl dönümü nedeniyle ilçede anma programı düzenlendi. Gerze Tarihi Deniz Feneri’nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar katıldı.

Gerze’de yaşayan Ali Kalay, 3 yıl önce 19 Mayıs töreni için hazırlık yaptıkları sırada böyle bir etkinlik yapma fikri bulduklarını kaydetti. Kalay, “16 Mayıs 1918 tarihinde İstanbul’dan yola çıkan Bandırma Vapuru 18’inde Sinop’a geldi ve buradan da Samsun’a hareket etti. Bizde bunu kutlamak için hep beraber bir arada bulunuyoruz” diye konuştu.

Mürsel Yılmaz ise, 1903 doğumlu olan anneannesinin çocukluğunda Atatürk’ün Sinop’a gelişini gördüğünü ve sık sık bu hatırasını kendilerine anlattığını söyledi.

Program, Bandırma Vapuru’nun Gerze’den geçtiği düşünülen saatte katılımcıların denize el sallamasıyla sona erdi.