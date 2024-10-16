Bandırma Ticaret Odası’nda önemli bir değişiklik yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı’nın istifasının ardından 15 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Bahadır Çolak oybirliğiyle yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Çolak, iki yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

Bahadır Çolak, Bandırma Ticaret Odası’nın yeni başkanı olarak göreve başlamasıyla, bölgedeki ticaret hayatını daha da canlandırmayı hedefliyor. Özellikle yerel ve ulusal düzeydeki ekonomik gelişmelere uyum sağlayarak, Bandırma’daki iş dünyasının büyümesine katkı sunacak projelere ağırlık vereceğini belirtti.

Yeni dönemin, bölgenin ticari faaliyetlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir adımlarla ilerlemesi beklenirken, Bahadır Çolak’ın liderliğinde Bandırma Ticaret Odası’nın daha aktif bir rol üstleneceği düşünülüyor. Çolak, yerel iş insanları ve sanayicilerle yakın işbirliği içerisinde çalışarak bölgeyi ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bandırma Ticaret Odası, bölgenin önemli ekonomik aktörlerinden biri olarak, hem yerel girişimcilere destek sunmaya hem de Bandırma’nın iş potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmaya devam edecek.