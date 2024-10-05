Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, görevde bulunduğu iki yıl boyunca hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bandırma Ticaret Odası’nda 2 yıllık görev süresi dolan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, basın mensupları ile bir araya gelerek görev süresinde yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Görev süresinin dolu dolu geçtiğini belirten Yılmaz, “Bandırma Ticaret Odası organ seçimleri 10 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştı. O tarihte aldığımız bir karar doğrultusunda yönetim kurulu başkanlık görevini Bahadır Çolak ile dönüşümlü olarak yapacağımızı açıklamıştık. Benim 2 yıllık görev sürem sona eriyor. Dolu dolu bir dönem geçirdik.” dedi. Yılmaz, göreve geldiği günden itibaren Bandırma’nın ticaret potansiyelini artırmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

İki yıl boyunca ticari faaliyetlerin iyileştirilmesi, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve üye işletmelerin desteklenmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, bu süreçte özellikle dijitalleşme, ihracat odaklı çalışmalar ve mesleki eğitim projelerine öncelik verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, görevi süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece Bandırma’nın değil, aynı zamanda çevre ilçelerin de ekonomik yapısını güçlendirdiğini vurguladı.

2 yıllık süreçte dolu dolu bir dönem geçirdiklerini belirten Adem Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile iletişimimizi iyi tutarak, gerçekleştirebileceğimiz projeler için çeşitli toplantılar düzenledik. Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından kadınların hayatına dokunacak projeler ve toplantılar düzenledik. Bandırma Ticaret Odası olarak kadınların erkek egemen mesleklerde yer alabilmesi için projeler ve seminerler düzenledik. Kadınlarımızı erkek işgücüne sahip çıkmaya davet ettik. Bandırma Ticaret Odası olarak kadın işgücüne verdiğimiz değeri her fırsatta vurguladık. Marmara OSB ile düzenlediğimiz toplantılarda bölgedeki işbirliklerini değerlendirdik. Çelebi Limanı ile yaptığımız görüşmelerde üyelerimizin sorunlarına yönelik hızlı çözümler üretmeye çalıştık. İlgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunarak Çelebi Limanı’nda bir Gıda Kontrol Odası oluşturup personel atayarak hem maliyet hem de zamandan tasarruf sağladık. İhracat ön izin belgesiyle ilgili bitkisel gıda ve yem ihracatı yapan firmalarımızın Balıkesir’e gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdık.” dedi.

Bandırma’nın tüm sektörlerine yön vermek ve sorunlara çözüm üretmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Hastane yolu taleplerimizi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ilettik ve taleplerimizin karşılık bulmasıyla Külefli yolunda yapılan düzenleme sayesinde bölge trafiğinin yüzde 40 oranında rahatlamasına vesile olduk. Bandırma’nın il olması için ’Tek Ses Tek Yürek’ sloganımızla tüm paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdik. Erdek Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası ve Bandırma Ticaret Odası olarak ortak çalışmalarla bölgemizi güçlendirmek için gayret gösterdik. Bölgemizin değerlerini ön plana çıkarmak adına 2 yıllık dönemde 4 coğrafi işaret tescili aldık. Bandırma Ticaret Odamız önünde kurulmasını sağladığımız Yüksek Hızlı Araç Şarj İstasyonu, aylık yaklaşık 900 araç tarafından kullanılıyor. TOBB tarafından yaptırılan 12 derslikli Anaokulu projesi sürüyor. Bu proje ile bölgede 300 öğrenciye eğitim sağlanacak.” diye konuştu.

Başkan Âdem Yılmaz, görev süresinin sona ermesiyle birlikte yeni dönemde bayrağı devralacak olan Bahadır Çolak’ın aynı vizyonla çalışmalarını sürdüreceğine inandığını ifade ederek, Bandırma Ticaret Odası’nın bölge ticaretindeki rolünü daha da ileriye taşımak için gerekli tüm desteği vereceğini ve Yönetim Kurulu’nda göreve devam edeceğini belirtti.