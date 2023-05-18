Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru’nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi’ni 2023 yılının ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru’nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bandırma Müzesi Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edenlerin sayısında son günlerde artış yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, ‘Milli Mücadele’ ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. 2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren Bandırma Müze Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’ni 2023’ün ilk 4,5 ayında 45 bin kişi ziyaret etti. Son 5 yılda ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 660 bine ulaştı.

Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi Sorumlusu Sanat Tarihçisi Ayhan Çırak, “Burası Samsun’un en fazla ziyaret çeken noktalarından birisi. Müzemizi 2023’ün ilk 4.5 ayında 45 bin ziyaret etti. 2018-2023 döneminde ziyaret edenlerin toplam sayısı ise 1 milyon 660 bine ulaştı. Mayıs ayına kadar olan dönem biraz daha sakin geçirdiğimiz dönemler ancak özellikle 19 Mayısla birlikte ziyaretçi sayımızda artış yaşanıyor. Yalnızca Samsun halkı değil Türkiye’nin her yerinden binlerce, milyonlarca insanımız müzemizi ziyaret ediyor. Burası Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı nokta. Bu manası bakımından tarihi misyonu bakımından Türkiye’nin en önemli müzelerinden biridir. Ziyaretçilerimiz geldiklerinde o anı hissediyorlar. Ziyaretçilerimizin duygulandıklarına, milli hislerinin kabardığına şahit oluyoruz” dedi.

“İstiklalin ve istikbalin kenti Samsun”

Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında önemli bir rolü olan Bandırma Vapuru’nun bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yoldaki işlevine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Bandırma Vapuru bundan 104 yıl önce İstanbul’dan Samsun’a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir ülkenin tarihini değiştirmiştir. Bu anlamda önemi büyüktür. İstiklalin ve istikbalin kenti olan Samsun’u ziyaret eden herkesin ilk uğradığı yerlerin başında Bandırma Müze Gemisi gelmektedir. Burayı ziyaret eden genç yaşlı her yaş grubundan vatandaşlarımız ‘Milli Mücadele’ ruhunu hissedip Türkiye’nin kuruluşuna giden süreci sergilenen eserleri görerek adeta yaşayabilecekler” diye konuştu.

Müzedeki özellikler ve eşyalar

Müze sanal olarak da gezilebiliyor. Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nde, Atatürk’ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması’nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor. Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargâh Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.

Sergi salonunda ayrıca Atatürk’e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı’nda ve Savarona Yatı’nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun’da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk’ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, Atatürk’ün yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor. Bandırma Vapuru’nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi kaptanı, yardımcısı ve katibi temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan kaptan köşkünde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser bulunuyor.