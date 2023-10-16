Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Dalış Lideri Fatih Tanbatar ve Barış Bilici ile birlikte müsilaj tehdidine çözüm sağlayacak olan Pina Midyelerinin durumunu Erdek Körfezinde inceleyerek farkındalık dalışı gerçekleştirdi.

Mehmet Doğan; “Özellikle 2021 yılında ciddi etkisini yaşadığımız müsilaj tehlikesi için devletimiz birçok önlem aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Bandırmamıza kazandırdığı en önemli proje olan arıtma tesisimiz de bölge denizimizin temizliği için büyük önem taşıyor. Denizimizin doğal dengesi içinde bulunan kirliliği süzen Pina Midyelerimiz de doğal temizleyiciler konumunda. Denizcilik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamızın ülke gündeminde dikkati çektiği Pina Midyelerinin sağlığı, popülasyonu, önümüzdeki yıllarda Marmara Denizimizin ne denli temiz olacağının en büyük göstergesidir. Değerli hocamızın Umut Pina mottosu ile başlattığı bu projeye destek olmak adına Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte farkındalık dalışı gerçekleştirdik. Dalış sonrasında da arkadaşlarımızla birlikte Erdek Körfezimizin yaklaşık 10 metre derinliğinde Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızı açarak etkinliğimizi sonlandırdık” dedi.

Doğan; “Bu deniz, bu doğa, bu dünya hepimizin bizler bugün denizimizi temiz tutmaz, bu gibi farkındalık etkinlikleri gerçekleştirmezsek önümüzdeki yıllarda çocuklarımız, torunlarımız bu güzel sahillerimizi, denizimizi kullanamaz. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan Arıtma Tesisimiz ile birlikte Bandırma Livatya Sahilinde yeniden denizimize gireceğiz.” dedi.