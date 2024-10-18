Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda denetimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla restoranlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yetkililer, bu denetimlerin halk sağlığını koruma ve vatandaşların güvenle tüketebileceği ürünlerin sunulmasını sağlama hedefiyle yürütüldüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ve periyodik kontrollerle vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurların tespit edilip ortadan kaldırılacağı vurgulandı.