Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Mübarek Regaib Kandili gecesi dolayısıyla Bandırma Haydar Çavuş Camii’nde düzenlenen özel program, yoğun bir katılımla gerçekleşti. İlçe Müftülüğü’nün organizasyonu ve İlçe Vaizi Emrullah Sayar’ın öncülüğünde yapılan etkinlikte, manevi bir atmosfer yaşandı.

Program, akşam namazının ardından başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gece, ilahiler, kasideler ve vaazlarla devam etti. İlçe Vaizi Emrullah Sayar, bu mübarek gecenin anlam ve önemine değinerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Dualar ve niyazlarla geçen program, cemaate huzur dolu anlar yaşattı.

Bandırma genelinde Regaib Kandili vesilesiyle birçok camide benzer etkinlikler düzenlendi. Müftülük yetkilileri, vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirirken, Regaib Kandili’nin rahmet, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.