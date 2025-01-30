Bandırma Gümrük Müdürlüğü, 2024’te toplam 1 milyar 966 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaştı. Bu rakamın 713 milyon doları ihracat, 1 milyar 253 milyon doları ise ithalat olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 milyar 312 milyon liralık gümrük vergisi tahsilatı yapıldı.

Bandırma Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı, 2024 yılı ithalat ve ihracat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ithalat ve ihracatta geçtiğimiz yıla kıyasla önemli değişiklikler yaşandı. 2023 yılında 1.49 milyar dolar olan ithalat, 2024 yılında 1.25 milyar dolar seviyesine geriledi. Öte yandan, ihracat rakamları 2023’te 719 milyon dolar iken, 2024 yılında 712 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat beyannamesi sayısı da 2023’te 3 bin 697 iken, 2024’te 2 bin 380’e düştü. Benzer şekilde, ihracat beyannamesi sayısı da 6 bin 518’den 5 bin 988’e geriledi. 2024 yılı boyunca Bandırma Limanı’na toplam 1.070 gemi yanaştı. Bu rakam, 2023 yılında 811 olarak kaydedilmişti. Gelen gemi sayısındaki yüzde 32’lik artış, limanın yoğunluğunu gözler önüne serdi. Gümrük işlemleri kapsamında kesilen ceza miktarları da artış gösterdi. 2022 yılında 5.3 milyon TL, 2023 yılında 28.2 milyon TL olan toplam ceza tutarı, 2024 yılında 98.6 milyon TL’ye yükseldi. Öte yandan, ek tahakkuk edilen vergiler de ciddi oranda arttı. 2022’de 4.1 milyon TL, 2023’te 601 bin TL olan ek tahakkuk tutarı, 2024 yılında 18.5 milyon TL seviyesine ulaştı.

Gümrük idaresinin yalnızca vergi tahsil eden bir kurum olmadığını, aynı zamanda kamu düzeni, kamu sağlığı ve yasa dışı ticaretle mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Mercanlı, modern gümrük yönetiminde bilgi teknolojileri ve mevzuat uyumlaştırmasının sağladığı verimliliğin büyük önem taşıdığını, ticaret erbabı ile kurulan diyalog ve iş birliğinin, yasal ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Bandırma Gümrük Müdürlüğü’nün 2024 verileri; bölgedeki ticaretin genel olarak canlılığını koruduğunu, özellikle gemi trafiğindeki artış, limanın stratejik önemini artırırken, ithalat ve ihracattaki dalgalanmalar ekonomik hareketliliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.