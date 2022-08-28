Balıkesir’in Bandırma ilçesi Gönen yol ayrımında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Gönen yol ayrımında trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bandırma Gönen yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu canlı hayvan taşıyan tır yan yattı. İdris Seymen hakimiyetinde ki 10 ST 886 plakalı tır Bandırma Çanakkale yolunu kısa bir süre trafiğe kapanmasına sebep oldu. İdris Seymen olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından müdahale edilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.