Bandırma Gençlik Merkezi, kısa sürede öğrencilerin uğrak noktası oldu. Uzun süredir atıl durumda bırakılan merkez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde hızlı bir şekilde yenilenerek Bandırma’ya kazandırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açılan Bandırma Gençlik Merkezi, kısa sürede öğrencilerden büyük ilgi gördü. Açılışının üzerinden henüz bir buçuk ay geçmiş olmasına rağmen, Gençlik Merkezi’nden 3 binden fazla öğrenci faydalandı. Tamamen yenilenerek modern ve öğrenci dostu bir yapıya kavuşan Gençlik Merkezi, özellikle ders çalışmak ve kütüphaneden faydalanmak isteyen öğrenciler için önemli bir imkan sunuyor. Gençlik Merkezi’nde gençlerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri konforlu bir ortam sağlanırken ücretsiz çay ve kahve servisinin yanı sıra, ayrıca ücretsiz internet erişimi de sunuluyor.

Öğrencilerin uğrak noktası haline gelen Bandırma Gençlik Merkezi, hem bir eğitim hem de bir sosyal yaşam alanı olarak gençlerin hayatına değer katmaya devam ediyor. Bandırma Gençlik Merkezi’nin kente yeniden kazandırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, kendilerine böylesine güzel bir ortam sunulduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ettiler.