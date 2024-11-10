Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma’dan Erdek istikametine seyir halinde olan, M.H. yönetimindeki 10 J 31001 plakalı zeytin yüklü kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Tek taraflı meydana gelen kazada araç şoförü yaralı olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.