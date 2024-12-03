3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Bandırma Engelsiz Yaşam Merkezi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Özel bireylerin yeteneklerini sergilediği ve keyifli vakit geçirdikleri etkinlikte “Aramızda engel yok” mesajı verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel öğrencilere yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin hayatlarına dokunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, misafirlere duygu dolu anlar yaşattı.

Empati ve Dayanışma Duyguları Güçlendi

Etkinlik, Yaman Ören adlı öğrencinin açılış konuşmasıyla başladı. Ören, konukları sıcak bir şekilde karşılayarak günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Ardından sahneye çıkan Hüseyin Çimen, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla etkinliğe neşe kattı. Öğrencilerden Zeynep Bulut ve Poyraz Efe Üstün ise işaret diliyle yaptıkları sunumla “Aramızda engel yok” mesajı vererek büyük alkış topladı. Sevgi, dayanışma ve empatiyle engelsiz bir yaşam inşa etmenin mümkün olduğunu bir kez daha gözler önüne seren etkinlik, katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı. Etkinlik, tüm katılımcıların bir araya gelerek çektirdiği hatıra fotoğrafıyla son buldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Eda Özcan, farkındalık oluşturmayı hedefleyen bu tür etkinliklerle özel bireylerin yanında olduklarını ifade ederek toplumda empati ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.