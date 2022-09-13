Operasyon sonucunda 1 adet etkili vaziyette Hint keneviri, 0,80 gram esrar maddesi, 2,5 gram metamfetamin maddesi, 3 gram bonzai, bir adet av tüfeği ve 12 adet fişek ele geçirildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan; yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay cezasıyla aranan Ö.A. (32) isimli şahıs, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 3 yıl cezası bulunan H.İ. (32), uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl cezası bulunan B.Ç. (22), Askeri Ceza Kanunu suçundan aranan M.B. (20) isimli şahıslar yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Bandırma Emniyeti, uyuşturucu madde kullanımının, hırsızlık ve benzeri suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

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