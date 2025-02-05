Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan asansör arızası, hastalar ve refakatçileri zor durumda bıraktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, asansörde mahsur kalan kişilerin yaklaşık 30 dakika boyunca çıkmayı beklediği, ancak bu sürenin toplamda 45 dakikaya kadar uzadığı ifade ediliyor.

Vatandaşlar, hastanede yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden çözüm talep ediyor. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2021 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" statüsüne geçmesine rağmen, tabelalarında hâlâ "Bandırma Devlet Hastanesi" yazısı dikkat çekiyor.

Ayrıca hastane ile ilgili bir diğer önemli sorun ise randevu bulma sıkıntısı. Bandırma’da birçok vatandaş, randevu bulamadıkları için çevre il ve ilçelerdeki hastanelere gitmek zorunda kalıyor. Özellikle bazı branşlarda aylar sonrasına bile randevu alınamadığı belirtilirken, bu durum hasta ve yakınları için büyük bir mağduriyet oluşturuyor.

Vatandaşlar, yetkililerden hem asansör sorununun hem de randevu krizinin çözülmesi için acil adım atılmasını talep ediyor.