Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu ev sahipliğinde BİGEP çerçevesinde ilçe geneli ilkokullar arası akıl ve zekâ oyunları yarışmasının 2.si düzenlendi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu ev sahipliğinde BİGEP çerçevesinde ilçe geneli ilkokullar arası akıl ve zekâ oyunları yarışmasının 2.si düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu ev sahipliğinde BİGEP çerçevesinde ilçe geneli ilkokullar arası akıl ve zekâ oyunları yarışmasının 2.si düzenlendi. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) ile Balıkesir İlinde akademik başarının artırılması ve desteklenmesinin hedeflendiği yarışmanı açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Akgül “Okulumuz olarak BİGEP projesinin genel amaçları doğrultusunda akademik alan çalışması olarak ders faaliyetleri ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak ayrıca okullar arası sinerji oluşturmak amacıyla akıl ve zeka oyunları yarışmasını düzenledik” dedi.

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ödül töreninde yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin sadece ders anlatıp çıkmak olmadığına dikkat çekerek, “Öğretmenler ders dışında da öğrencileri sosyal faaliyetlere yöneltmelidir. Bugün burada ödül alan bu çocukların içinden, gelecekte bilim adamlar çıkacaktır” dedi.

Yarışmanın ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Ata, yarışmaya katılım sağlayan okulların okul müdürleri, danışman öğretmenler ve veliler katıldılar. Yarışmamın düzenlenmesini sağlayan hakemlerin teşekkür belgelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, dereceye giren okulların öğrencilerine ödüllerini İlçe Şube Müdürü Burak Ata ile okul müdürleri takdim ettiler. Ayrıca Cumhuriyet İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Akgül katılım sağlayan okulların müdürleri ile danışman öğretmenlerine katılım belgesi verdi.

Sınıflar arası Hedef 5 oyunu kategorisinde, 1-Şehit Süleymanbey İlkokulu 2-Özel Bandırma Koleji İlkokulu 3-Ali Fahri İşeri İlkokulu olurken 2. Sınıflar arası Pratik Bardaklar oyunu kategorisinde, 1-Cumhuriyet İlkokulu 2-Şehit Süleymanbey İlkokulu ve 3-100. Yıl İlkokulu oldu. 3. Sınıflar Arası Q-bitz oyunu kategorisinde; 1-Hürriyet İlkokulu, 2-Şehit Öğretmen Mustafa Boz ilkokulu, 3-Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu olurken, 4. Sınıflar Arasında Mangala Oyunu Kategorisinde ise 1-Ali Fahri İşeri İlkokulu, 2-Edincik İlkokulu, dereceleri paylaşıp madalya almaya hak kazandılar.