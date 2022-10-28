Çelenk sunulmasının ardından sayygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Siyasi parti temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyetin kuruluşunun 99.Yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yarın yapılacak törenler öncesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykeli önüne çelenk sunulması ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü kutlamaları, Bandırma’da Çelenk Sunma ve ödül töreni ile başladı.

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