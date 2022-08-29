Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen harmandalı gösterisi 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen harmandalı gösterisi 120 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Bandırma Belediyesi ile birlikte büyük zaferin 100. yılında gördüğünüz gibi yediden yetmişe bütün Bandırmalı vatandaşlar ile Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek oyunu ile kutladık bu günü. Bandırma Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün başkenti, bu noktada inanılmaz katılım oldu, 5 defa zeybek oyunu ile ilgili eğitim aldık. Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da etkinliğimize katıldı. Eğitim aldığımız Enes Kurt hocamıza teşekkür ediyoruz. Katılım sağlayan ve bizleri izleyen tüm Bandırmalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun" dedi.