Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Simge Gürkan Çavuşoğlu, parti içerisindeki sorunlar sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

Bandırma Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Simge Gürkan Çavuşoğlu, parti içerisindeki sorunlar sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

Bandırma CHP Kadın Kolları Başkanı seçilen Simge Gürkan Çavuşoğlu, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa etti. İstifasını geçtiğimiz günlerde Balıkesir CHP İl Başkanlığına sunan Çavuşoğlu’nun, istifa dilekçesinin cuma günü yapılan il yönetim kurulu toplantısında kabul edildiği açıklandı. Simge Gürkan Çavuşoğlu, "Kongrelerin ertelenmesi ile 2 yıl olarak başladığım görevim 3. yılına yaklaşırken seçimlere bu yorgunluk ile girmemin asırlık çınarım ailem dediğim Cumhuriyet Halk Partime haksızlık olarak gördüğümden bayrağı devretmenin zamanı gelmiştir. Bu sebeple; geçtiğimiz günlerde vermiş olduğum istifam İl Kadın Kolları yönetimince bugün kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu yazıda kalp kırıklıkları aradığınızın farkındayım. Yok değil. Bu partideki aile içi mevzu. Ancak şu an farkına varmamız gereken şey Kadın Kolları Başkanının kalp kırıklıkları değil ekmeğin fiyatıdır" şeklinde konuştu.