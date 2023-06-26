Yurt dışından gelen 7 bin hayvanın bulunduğu adeta bir yüzen ahırı andıran gemi Bandırma Çelebi Limanı’na yanaştı. Gemide günlerce yolculuk yapan hayvanların yaydığı koku dolayısı ile Bandırma’da vatandaşlar 35 derece sıcaklıkta kapı pencere açamaz dıuruma geldi. Şehrin ortasında bulunan limanda hayvan indirme ve bindirme işlemlerini yavaş yapılmasına vatandaşlar da tepki gösterdi.

İthal edilen büyükbaş hayvanların bulunduğu ve "Yüzen Ahır" olarak adlandırılan bir çok gemiden biri olan ’RAMİ M’ adlı gemi, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı’na yanaştı.

Yaklaşık 7 bin büyükbaş hayvanın olduğu gemiden dolayı ilçede kötü koku halkı isyan ettirdi. Lebanon bandıralı ’RAMİ M’ adlı 10 bin 203 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı’na geldi. 42 alıcıya ulaştırılacak olan 7000 adet düve taşıyan gemi Bandırma’ya her gelişinde çevreye yaydığı koku nedeniyle vatandaşların tepkisine yol açmaya devam ediyor. Cumartesi günü saat 7 gibi Bandırma körfezine gelen gemi 1 gün açıkta bekletildikten sonra gemi Pazar günü saat 10’da Çelebi Limanına yanaştırıldı ancak gün boyunca hayvanların tahliyesi yapılamadı. Kamyonlarla alıcılara taşınmasına başlanılması gerekiyorken hayvanları tahliye edecek kamyonlar limanda yoktu. Organizasyonda sıkıntılar yaşanması vatandaşların daha fazla kötü kokuya maruz kalmasına neden oldu.

Çelebi Holding Genel Müdürü Gürkan Bayır ve TCDD Liman İşletme Müdürü Orhan Kılıç Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’u geçtiğimiz günlerde makamında ziyaret etmişlerdi. Başkan Tosun hayvan tahliyesi sırasında yayılan kötü kokunun Bandırma’yı çok olumsuz etkilediğini belirterek "Liman içindeki tahliyenin çok daha kısa sürede yapılmasını ve gümrük işlemleri tamamlanıncaya kadar gemilerin liman içine girmemesi yönünde talebimiz oldu." şeklinde konuşmuştu.

Çelebi Holding Genel Müdürü Gürkan Bayır "Başkanın talepleri doğrultusunda gümrük işlemlerinin bitiminden sonra gemilerin limana sokulması ve tahliyelerin daha kısa sürede bitirilmesi yönünde fikir birliği içindeyiz" diyerek Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’un talebini doğrulamış ve bu konuda hassasiyet göstereceklerini vurgulamıştı. Ancak tahliye konusundaki aksaklıklar nedeni ile Bandırmalılar yaz aylarında unutamayacakları bir kötü kokuyla baş başa kaldı.

Vatandaşların yaz ayında pencerelerini açamaması ve Bandırma’ya bu kötü koku nedeni ile çözüm bulunamaması ayrıca gemide ki hayvanlar ile birlikte gelen sinek ve bir sürü haşerattan oldukça rahatsız olduklarını ifade ettiler.

Bandırma’da ikamet eden Ercan Baha Çelik, "Artık Bandırma’da bu canlı hayvan gemisi konusunun son bulmasını istiyoruz. Çünkü şuan bir poyraz esintisi var şu arkamda görmüş olduğunuz Paşakent, Paşabayır, Paşakonak mahalleleri çok ciddi bir koku problemi var biz bu mahallelerde yaşamaktayız. Bu yaz gününde camlarımızı pencerelerimizi açamıyoruz evlerde duramıyoruz yani gerçekten artık bunun bir son bulmasını istiyoruz. Bu Bandırma halkına çektirilen bir eziyettir. Yani bir tek Türkiye’de Bandırma limanı gibi liman yok Türkiye’de 10’larca liman var bunlardan en az 5 yada 6 tanesi şehir merkezlerinin dışlarında bu limanlardan sevkiyatlar yapılabilir. İlla ki para kazanılacak diye illaki burası sevkiyat yerlerine yakın diye bizlere bu eziyetin çektirilmesinin bir anlamı yok. Biz Bandırma halkı olarak bundan bıktık ve yıldık. Lütfen sorumlulara sesleniyoruz artık bunu bize reva görmeyin. Bizde gerekli yerlere gereken başvurularımızı yapacağız Bandırma halkı olarak da elimizden geleni yapacağız artık bu bizim Bandırma’nın bir kanseri haline gelmiş durumda. Lütfen yetkililere sesleniyoruz artık bu duruma bir son verin.

Bandırma Paşabayır Mahallesi esnafları ise, "Hayvan gemisinin buraya gelmesini istemiyoruz, Bandırma’yı leş gibi kokutuyor Bandırma ufak yer zaten. Bandırma’da genelde kuzey rüzgarı esiyor ancak geçenlerde Hürriyet parkının orada çalışıyoruz hava batıdan esmeye başlayınca muazzam bir koku var sonradan baktım ki bu hayvan gemisi geldi. O rüzgar terse dönünce oradakilerde rahatsız oldu. Şu alttakiler devamlı rahatsız oluyor biliyorum onları" şeklinde konuştu.

Bandırma Belediyesinin Bandırma halkına kazandırdığı Paşabayır Mahallesinde bulunan Seyir Terası bu kötü kokular sebebiyle halk tarafından artık tercih edilmiyor.