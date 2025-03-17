Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılına özel anlamlı bir proje hazırladı. Öğretmenler ve müzik öğrencilerinin katkılarıyla hayata geçirilen "Çanakkale Şehitlerimize Saygı" adlı video-müzik projesi, zaferin destansı ruhunu yaşatmayı amaçlıyor.

Projenin çekimleri, Çanakkale Gelibolu Yarımadası’ndaki 8 şehitlikte gerçekleştirildi. Bandırma BİLSEM’den 9 öğretmen ve 17 öğrenci, bu anlamlı çalışmada aktif rol aldı. Klipte, "Çanakkale Türküsü" eşliğinde savaşta büyük kahramanlıklar gösteren şehitlerimizin hikayeleri anlatılıyor. Tarihin derin izlerini taşıyan görüntüler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.