Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili de etkileyen depremin ardından Bandırma Belediyesi afet bölgesine destek için harekete geçti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili de etkileyen depremin ardından Bandırma Belediyesi afet bölgesine destek için harekete geçti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki birçok kenti etkileyen 7,4 şiddetindeki deprem sonrasında Bandıma Belediyesi, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı. Belediye resmi sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu duyuruya çok kısa zamanda yoğun ilgi gördü.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, öncelikli ihtiyaç olan battaniye, çocuk bezi, içlik, çorap, iç çamaşırı, yetişkin kıyafetleri, bebek/çocuk kışlık kıyafeti, ısıtıcı, uyku tulumu, el feneri, taşınabilir şarj cihazı olarak belirtti. Deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlar, acil ihtiyaç yer alan malzemeleri ilk olarak merkezde bulunan Kültür Merkezi binalarında kurulan kriz masasına ulaştırabileceğini açıkladı. Bandırma Belediyesi gözetiminde, kısa sürede toplanan yardımlar alana sığmadı. Yardım eden gönüllü vatandaşlar ile birlikte elden ele kamyonlara yüklendi. Daha sonra hazırlanan yardım araçları afet bölgesine gitmek suretiyle ihtiyaç yola çıkacak.

Tosun “Bandırmalı olarak kayıtsız kalamazdık”

Bandırma Belediyesi Av. Tolga Tosun, “Hafta başına başlarken çok kötü bir güne uyandık. Kahramanmaraş ve 10 ilimizi kapsayacak şekilde gerçekleşen 7,7 şiddetindeki depremle birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş, birçok vatandaşlarımız da evlerinde dışarıda mağdur olmuş bir şekilde yardım bekliyorlar. Bandırma Belediyesi ve Bandırmalı vatandaşlar olarak kayıtsız kalamazdık. Yapmış olduğumuz kampanya ile birlikle bir sivil toplum örgütlerinden almış olduğumuz destekle depremde mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Depremde hayatlarını kaybeden herkese Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı birlikte sarmak için canla başla çalışacağız. Türkiye’nin birçok yerinden yardımın gideceğini biliyorum. Bir an evvel oradaki vatandaşlarımıza ulaştırıp bir nebze olsun yararlın sarılması için elimizden geldiği yardımları sürdürüyoruz. 10 ilimize çok geçmiş olsun” dedi.