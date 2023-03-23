Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile üreticiye destek olurken vatandaşın sofrasını kaliteli ve uygun fiyatlı et ile buluşturuyor.

Bandırma Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Bandırma Belediyesi’nin, “Mobil Et Satış Şubesi” ile ramazan ayı boyunca ekonomik, kaliteli ve sağlıklı ete ulaşabilme imkanı bulacak. Bu süreçte hem üretici hem de vatandaş kazanacak.

Ramazan ayının ilk günü hizmet vermeye başlayan Mobil Et Satış Şubesi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Vatandaşlarımız ekonomik anlamda çok zor durumdalar. Pandemi ve doğal afetlerin de etkisinin olduğu yanlış yönetimden kaynaklı bir ekonomik kriz yaşanıyor. Tabi ki biz de yerel yönetim olarak vatandaşlarımızın yanında olmak için birçok proje üretiyoruz. Ramazan ayı ile beraber birlik, beraberlik ve dayanışma içinde vatandaşlarımızın yanlarında oluyor, aile ekonomilerine bir nebze olsun katkı sağlıyoruz.

Üreticiden satın aldığımız canlı hayvanların kesimini gerçekleştirdik ve kasaplar aracılığıyla birer kiloluk kuşbaşı et ve kıyma olacak şekilde paketler hazırlattık. Vatandaşlarımız kuşbaşı ete ve kıymaya kilosu 225 liradan ulaşacaklar. Böylece vatandaşımızın bütçesine 80 ila 120 lira arası katkı sağlamış oluyoruz. Ramazan ayı boyunca bu hizmetimiz devam edecek ve mobil aracımız Bandırma’nın çeşitli noktalarında bulunacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla bir kez daha vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu vesileyle ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum,” dedi.

Bandırma Belediyesi, Yeni Hizmet Aracı ile Vatandaşa Dokunacak.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, ramazan ayı boyunca mobil market olarak hizmet verecek olan yeni hizmet aracının önümüzdeki süreçte de boş durmayacağını ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa dokunmaya devam edeceğini belirtti. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Yeni hazırladığımız ikram aracımız ramazan ayından sonra da boş durmayacak ve vatandaşlarımıza hizmet edecek. İçinde çorbalar kaynatacak, lokmalar dökecek, çocuklarımız için mısırlar patlatacağız. Bu vesileyle yeni hizmet aracımızın da kentimize hayırlı olmasını diliyorum,” ifadesinde bulundu.