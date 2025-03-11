Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için Bandırma Belediyesi tarafından çalışmalar devam ediyor.

Şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına yeni çöp konteynerleri yerleştirilirken, mevcut konteynerlerin bakım ve onarım çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Kullanım ömrünü tamamlamaya başlayan konteynerlerin alt sacları değiştirilerek, tekerlekleri tamir edilip boyanıyor ve yeniden hizmete sunuluyor.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, temizlik çalışmalarına verdikleri önemi vurgulayarak, "Temiz bir Bandırma için gece gündüz çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kentimizin her noktasında hijyen ve düzenin sağlanması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni konteynerlerimizi halkımızın hizmetine sunarken, mevcut konteynerlerimizi de bakım ve onarımdan geçirerek yeniden kullanıma kazandırıyoruz. Bandırma’nın daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, temizlik çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık göstermelerini istedi.