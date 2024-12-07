Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sıcak çorba dağıtımı, bu yıl da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde başladı.

Üniversitenin Merkez Yerleşkesi ve Bandırma Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşen çorba dağıtımı, öğrenciler ve personel tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, hafta içi her gün 09.00-11.30 saatleri arasında öğrenciler ve üniversite personellerinin hizmetine sunuluyor.

Merkez Yerleşke Rektörlük Binası karşısında ve Bandırma Meslek Yüksekokulu’nda kurulan dağıtım noktalarından faydalanılabilen uygulama, soğuk kış günlerinde hem öğrencilerin hem de personelin içini ısıtmayı hedefliyor.